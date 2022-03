Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem großangelegten Strafverfahren gegen die Verkäufer der manipulierten Rechnungen waren Name und Adresse des Angeklagten festgestellt worden. Vor Gericht legte der Unternehmer ein umfassendes Geständnis ab und begründete seine Beteiligung an den Unregelmäßigkeiten mit dem immensen Konkurrenzdruck im Baugewerbe. Das Gericht setzte die Freiheitsstrafe daraufhin gegen eine Geldauflage von 12.000 Euro zur Bewährung aus. Die nach wie vor tätige Firma muss darüber hinaus die 400.000 Euro an die Staatskasse bezahlen.