Wegen Mordes an einer 100-Jährigen steht heute (10.00) eine Frau in Frankfurt vor Gericht. Die 41 Jahre alte Deutsche soll sich früher als Altenpflegerin um die betagte Frau gekümmert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, im Januar 2021 in die Wohnung des Opfers eingedrungen zu sein und die im Bett liegende Frau mit einem Handspiegel auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend nahm sie laut Anklage ein Kissen, erstickte das Opfer und begann, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen.