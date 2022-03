Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht auf den Südwesten schwierige Zeiten zukommen. Die CDU-Politikerin sagte am Donnerstag in Stuttgart, der Krieg in der Ukraine sende Schockwellen, die auch die Wirtschaft träfen. "Alle Prognosen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind stärker denn je mit Unsicherheiten behaftet. Die Abwärtsrisiken dominieren jedoch."