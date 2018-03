Istanbul (dpa) - Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei hat zwei neue Vorsitzende gewählt und damit den inhaftierten Politiker Selahattin Demirtas an der Spitze abgelöst. 823 Delegierte stimmten nach Angaben der Partei auf dem HDP-Kongress in Ankara für die 51-jährige Vize-Parlamentspräsidentin Pervin Buldan und den 55-jährigen ehemaligen Abgeordneten Sezai Temelli als Führungsduo. Wichtige Posten besetzt die HDP in der Regel mit einem Mann und einer Frau. Demirtas hatte schon im Januar angekündigt, nicht mehr zur Wahl zu stehen.