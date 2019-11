Berlin (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo kommt bei seiner Deutschland-Reise heute zu Gesprächen nach Berlin. Zunächst trifft er am Vormittag Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Anschließend ist eine Rede bei der Körber-Stiftung geplant. Am Nachmittag sind vor einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kurze Statements vorgesehen. Nach einem Treffen mit Finanzminister Olaf Scholz soll in der US-Botschaft eine Statue enthüllt werden. Pompeo ist seit Mittwochabend in Deutschland.