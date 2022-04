Eine neunköpfige Gänse-Großfamilie hat sich in Kassel auf einem Friedhof verirrt. Eine Anwohnerin hatte am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen, als das Gänsepaar und seine sieben Küken über eine Straße watschelten und sich dann auf dem Friedhof verirrten. Anwohner und Polizisten eilten zu Hilfe und begleiteten die gefiederte Familie über die Straße zu einem nahe gelegenen Garten. Dort wartete bereits eine von der Polizei aufgestellte Transportbox. Das Einfangen der Gänse gestaltete sich jedoch als kleine Herausforderung - drei der Küken flüchteten den helfenden Händen davon, wie die Polizei mitteilte. Am Ende wurden aber alle sicher zusammengeführt und am Fulda-Ufer in die Freiheit entlassen.