Nach einem nächtlichen Streit mit zwei Verletzten in Germersheim sind der Polizei zufolge zwei Verdächtige festgenommen worden. Gegen einen 19- und einen 29-Jährigen aus Germersheim sei wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Die Männer waren demnach am Donnerstag festgenommen worden. Bei dem Streit in der Nacht zum Sonntag hatten zwei Männer zum Teil schwere Stichverletzungen erlitten. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauern an, wie es hieß.