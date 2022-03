Ein betrunkener Autofahrer hat in Nordhessen auf der Flucht vor einer Polizeistreife seinen Wagen zu Schrott gefahren. Dabei zog sich der 36-Jährige schwere Verletzungen zu. Sein 22 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Montag in Kassel mitteilte. Demnach beschleunigte der 36-Jährige am Sonntag in Vellmar (Landkreis Kassel) seinen Wagen auf bis zu 100 Stundenkilometer. Nach wenigen Hundert Metern endete aber seine Flucht schon an einem Baum.