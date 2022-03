Ein zwölf Jahre altes Kind ist in Frankfurt von vier mutmaßlich Gleichaltrigen ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Junge am Sonntagnachmittag mit einem Kumpel im Stadtteil Bockenheim unterwegs, als die vier ihn zunächst ansprachen. "Im weiteren Verlauf schlugen sie den Jungen und drohten ihm mit einem Messer", teilte die Polizei mit.