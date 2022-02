Knapp eineinhalb Jahre nach einem Banküberfall in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, handelt es sich um einen 41-Jährigen, der sich derzeit bereits wegen zahlreicher anderer Straftaten in Haft befindet.