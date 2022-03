Mainz/Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Als Schatzmeisterin will Birgit Meyreis wieder gewählt werden. Der Parteitag ist hybrid: Die Kandidaten und Redner treffen sich in Idar-Oberstein, die Delegierten werden online zugeschaltet. Mit der Bestätigung der digitalen Wahlen wird am 31. März gerechnet.

Vor der Wahl am frühen Abend sind aber noch mehrere Reden mit Aussprachen geplant, unter anderem zur Flutkatastrophe Mitte Juli. Dazu werden die beiden grünen Landesministerinnen Katharina Binz und Katrin Eder erwartet. Bundesfamlienministerin Anne Spiegel hat krankheitsbedingt abgesagt. Zum Leitantrag mit dem Titel "Wir leben Vielfalt" wird Tessa Ganserer sprechen, eine der beiden ersten Transfrauen im Deutschen Bundestag.

Landesparteitag der Grünen