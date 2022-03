Ein neun Jahre alter Junge ist am Montag in Offenbach vor einer Schule von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei habe der Autofahrer nicht angehalten, sondern sei einfach weitergefahren. Der Schüler wurde mit einem Knochenbruch in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge wollte er an einem Zebrastreifen über die Straße gehen, als er von dem Auto erfasst wurde. Die Polizei fahndete zunächst ergebnislos nach dem roten Wagen.