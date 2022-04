Bei einem Wohnungsbrand in Offenbach sind am frühen Freitagmorgen zwei Bewohnerinnen verletzt worden. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ältere habe zudem Verbrennungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen war eine vergessene Kerze die Ursache für den Brand. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 250.000 Euro geschätzt.