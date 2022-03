Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat Pläne für ein Mahnmal für die Opfer sexueller Gewalt in der ehemaligen Odenwaldschule im südhessischen Heppenheim grundsätzlich begrüßt. Erinnern, Mahnen und Gedenken an öffentlichen Orten sei wichtig und richtig "und daher unterstützen wir das auch finanziell", sagte er am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. "Aber es ist ausdrücklich die Entscheidung der Betroffenen, ob, wie und wo sie erinnern möchten", betonte Klose.