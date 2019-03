Strengere Regeln für Narren? Die Forderung ist so schnell und plakativ erhoben, wie sie dann wieder in der Mülltonne der Realität landet. Fasching ist Grenzüberschreitung. Sie ist der Markenkern. Kollektiv, gewollt, geduldet. Und Faschingsumzüge, zumal nächtliche, sind seit jeher nichts anderes als groß angelegte Demonstrationen der Ausgelassenheit, die eigentlich jede Polizeibehörde sofort stoppen müsste. Viele Teilnehmer vermummt, nicht selten betrunken und oft genug zu zahlreichen Formen der Nötigung bereit. Aber wer will das in welcher Abstufung einschränken? Wer soll die Regelbefolgung überwachen?

Viele Zuschauer stellen sich doch nicht in die erste Reihe, weil sie nur auf die besten Kamellen aus sind. Der Nervenkitzel, aus der Menge gegriffen zu werden, gehört für viele dazu, sonst würden sie nicht kommen. Nach dem schlimmen Vorfall beim Eppinger Nachtumzug sind die Veranstalter gefordert, künftig für mehr Sicherheit zu sorgen und heißes Wasser und Pyrotechnik zu verbieten. Der jungen Frau hätte das lebenslang entstellende Verletzungen erspart. Aber was ist dann mit den Peitschen, den spitzen Stöcken und Hörnern der "Teufel", den Pasten aus undefinierbaren Zutaten, die Zuschauern ins Gesicht geschmiert werden? Dem Gedränge? Dem Alkohol, der überall und an fast jeden freigebig ausgeschenkt wird? Und was mit den Schlägereien am Rande?

Feiern ohne Risiko wird es bei solchen Umzügen nie geben. Es sei denn, man verbietet sie ganz oder bleibt ihnen fern. Sich einschränken, sich Verhaltensregeln verordnen, das kann nur jeder Narr selbst.