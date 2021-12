Buchen/Mosbach. (pol/mare) Zur Durchsetzung der Corona-Verordnung haben mehrere Polizeireviere - darunter die Polizeireviere Mosbach, Buchen, Tauberbischofsheim und Eppingen - am vergangenen Samstag Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der Maskentragepflicht im Umfeld des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs zu überwachen.

Insgesamt waren laut Polizei die Beamtinnen und Beamte zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten unterwegs und kontrollierten an Haltestellen, in Bahnhöfen sowie in Bussen und Bahnen. Hierbei wurden über 100 Personen kontrolliert, wobei bei jedem fünften Kontrollierten Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt wurden.