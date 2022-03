Auf ausgewählten Friedhöfen im Südwesten sollen künftig kleine Paradiese für Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten entstehen. Bestimmte Gräber und freie Flächen werden dabei mit geeigneten Stauden, Blumen oder Hecken versehen - der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat dafür am Mittwoch in Heidelberg sein Projekt "Insektenfreundlicher Friedhof" vorgestellt. Der Friedhof Handschuhsheim ist einer von vier Friedhöfen im Land, die dafür ausgesucht wurden. Ebenfalls dabei sind der Stadtfriedhof Biberach an der Riß, der Waldfriedhof in Singen und der Hauptfriedhof Stuttgart.