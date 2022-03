Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt ist begeistert über die erstmalige Nationalmannschaftsnominierung seines Profis Anton Stach. "Wenn man denkt, dass er vor 18, 19 Monaten noch vierte Liga gekickt hat. Dann ein Jahr 2. Bundesliga, jetzt Bundesliga, jetzt Nationalmannschaft. Da sieht man, was für ein Potenzial der Junge hat. Potenzial erkannt, er hat es genutzt, Flick hat es gesehen, Paket geschnürt, jetzt steht er in der deutschen Elf. Passt doch, oder?", sagte Schmidt am Samstag nach dem 4:0-Sieg der Mainzer gegen Arminia Bielefeld, das Stach gelbgesperrt verpasste.