BIOGRAFIE

Name: Martin Wuttke

Geboren am 8. Februar 1962 in Gelsenkirchen

Ausbildung beim Figurentheater-Kolleg in Bochum, dann an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum.

Theaterkarriere: Auftritte an zahlreichen renommierten deutschsprachigen Bühnen wie der Volksbühne Berlin, im Berliner Ensemble, der Schaubühne, dem Schillertheater Berlin. Er arbeitete unter der Regie von Frank Castorf oder Christoph Schlingensief. 1995/96 Intendant des Berliner Ensembles. Seit 2009 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters.

Filmkarriere: Von 2008 bis 2015 mit Simone Thomalla Ermittlerduo Saalfeld und Keppler im "Tatort" Leipzig. 2009 spielte Wuttke Adolf Hitler in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". 2015 in der US-Serie "Homeland".

Preise: Schauspieler des Jahres (1995 und 2003), Nestroy-Theaterpreis (2010 und 2015), Deutscher Theaterpreis (2011).

Privat: Von 1993 bis 2018 war Wuttke verheiratet mit der Schauspielerin Margarita Broich. Die beiden haben zwei Söhne; Wuttke zudem einen Sohn aus erster Ehe. lex