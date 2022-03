Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Fall Lübcke ist am Freitag der Frage nachgegangen, welche Verbindungen die Angeklagten im Mordprozess zur rechtsextremen Szene hatten. Eine Mitarbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) sagte als Zeugin vor dem Ausschuss, in Bezug auf rechtsextremistische Veranstaltungen habe es in den Jahren 2015 bis 2019 keine Erkenntnisse zu den beiden gegeben. Der Hauptangeklagte Stephan Ernst sei allerdings kein Beobachtungsobjekt mehr gewesen, der Mit-Angeklagte dann ebenfalls nicht mehr ab 2016. Die Zeugin arbeitete nach eigenen Angaben seit 2015 beim LfV.