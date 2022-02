Das vom Aussterben bedrohte Auerhuhn muss nach Ansicht von Agrarminister Peter Hauk (CDU) besser geschützt werden - dies müsse auch bei Windkraftplänen stärker berücksichtigt werden. Anlässlich eines Informationstermins mit dem Verein "Auerhuhn im Schwarzwald" zeichnete der Minister am Donnerstag ein düsteres Bild: Die Bestände des naturschutzrechtlich streng geschützten Auerhuhns hätten sich in den vergangenen zehn Jahren halbiert, die Art sei landesweit in einem schlechten Erhaltungszustand. "Wir haben in den letzten drei Jahren einen kritischen Schwellenwert erreicht, ab dem die Art voraussichtlich bis Ende des Jahrzehnts in Baden-Württemberg aussterben wird, sofern wir jetzt nicht entschlossen handeln und Gegenmaßnahmen ergreifen."