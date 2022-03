Ein sechsjähriges Mädchen hat einen Sturz aus einem Fenster im saarländischen Wadern mit leichten Verletzungen überstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Kind nach bisherigen Ermittlungen am Samstagabend eigenhändig ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses geöffnet und war 3,75 Meter in die Tiefe und auf eine mit Kies befüllte Fläche gestürzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Sechsjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort sei festgestellt worden, dass sie den Sturz glimpflich überstanden habe. Das Mädchen habe lediglich Schürfwunden und Prellungen davongetragen.