Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Verlust von Schlüsselressorts wie des Finanzministeriums an die SPD gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. «Wir haben sicherlich als CDU einen Preis bezahlt für eine stabile Regierung», sagte sie bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung «Berlin direkt». Ein Scheitern der Verhandlungen über eine große Koalition wegen der Ministerien sei aber «nicht verantwortbar» gewesen. Merkel kündigte an, dass die Namen der sechs CDU-Minister bis zum Parteitag am 26. Februar bekannt gegeben werden sollen.