Eishockey-Trainer Pavel Gross von den Adlern Mannheim ist in Tschechien als möglicher neuer Assistenztrainer der Nationalmannschaft im Gespräch. Zu einem denkbaren Trainertrio aus dem Finnen Kari Jalonen mit Miloslav Horava und Gross an der Seite sagte der Generalmanager der Tschechen, Petr Nedved, der Zeitung "Sport": "Es gibt mehrere Varianten, aber in diesem Augenblick halte ich das für die beste Lösung." Vom bisherigen Trainerteam um Filip Pesan hatte sich der Verband vor einer Woche wegen des Misserfolgs bei den Olympischen Spielen in Peking getrennt.