Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Vans wurden in dieser Woche in Mannheim gestohlen. Das berichtet die Polizei. Unter anderem ein Mercedes Viano - auf solche Fahrzeugtypen hatten es jüngst auch Langfinger an der Bergstraße abgesehen.

Schönau: Auf bislang ungeklärte Art und Weise stahl der Täter Freitagnacht gegen 3.35 Uhr einen schwarzen Mercedes Viano, der vor einem Anwesen in der Straße "Graudenzer Linie" in Höhe der Stettiner Straße stand. Die Besitzerin wurde aufgrund des startenden Motors aus dem Schlaf gerissen und sah, wie ein Unbekannter mit ihrem Fahrzeug in Richtung Memeler Straße davonfuhr. Laut Aussage der Frau trug der Täter ein schwarzes Sweatshirt mit weißen "Adidas-Streifen".

Der Mercedes hat dunkel getönte Scheiben und am Kofferraumdeckel die Aufschrift "Harley Davidson Speed Monster". An ihm sind die Kennzeichen MA-LT 16 angebracht. Der Wert wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Käfertal: Vom Gelände eines Autohauses in der Weinheimer Straße wurde zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, ein neuer VW T6 Multivan im Wert von über 30.000 Euro gestohlen. Wie der oder die bislang Täter das Fahrzeug entriegelten, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in beiden Fällen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.