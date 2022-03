In einem Schwimmbad im Main-Kinzig-Kreis haben sich am Dienstag neun Schüler Atemwegsreizungen zugezogen. Die elf und zwölf Jahre alten Kinder wurden nach Angaben der Polizei in Offenbach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Therme in Bad Soden-Salmünster wurde für zwei Stunden evakuiert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.