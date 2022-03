Zum Osterfest steht in Hessen aufgrund des warmen Winters und der sonnigen Tage im März voraussichtlich ausreichend Spargel zur Verfügung. Wie das Regierungspräsidium Gießen am Dienstag mitteilte, rechnen Experten für Mai und Juni hingegen mit eher geringen Erntemengen. "Der Sommer 2021 war zu kühl und der Herbst zu trocken, um die Spargelpflanzen ausreichend zu versorgen und für die nächste Saison zu stärken", erläuterte Silke Schiller vom Dezernat für Qualitätssicherung. In Hessen war die neue Spargelsaison vor kurzem gestartet.