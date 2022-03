Der saarländische SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon hat den Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl als "hervorragendes Ergebnis" bezeichnet. Bedeutender sei jedoch, dass die Wahl zeige, dass Deutschland ein Land sei, "in dem die Demokratie herrscht". Das sei angesichts der weltpolitischen Lage das Wichtigste, sagte er am Sonntag in Saarbrücken.