Die Linksfraktion im hessischen Landtag hat den Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz vorgelegt. Es solle dazu beitragen, Ungleichbehandlungen auf Grund von Merkmalen wie Geschlecht, ethnische Herkunft oder sozialer Status abzubauen, sagte die integrationspolitische Sprecherin, Saadet Sönmez, am Montag in Wiesbaden. "Frei von Diskriminierung zu leben ist ein Menschenrecht und sollte auch in Hessen Realität werden."