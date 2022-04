Saarbrücken (dpa/lrs) - Der heute 63-jährige deutsche Angeklagte soll in seinem Institut in St. Ingbert zwischen Februar und November 2018 falsche Krebsdiagnosen gestellt haben. Dadurch sei es zu nicht notwendigen Behandlungen und Eingriffen wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen gekommen. Unter anderem war einer Patientin der Großteil eines Oberkiefers entfernt worden, in einem anderen Fall war ein 50-jähriger Mann nach einer demnach nicht erforderlichen Darmoperation an einer Sepsis gestorben. Die Patienten stammten aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz.

Zum Prozessauftakt räumte der Pathologe bei einzelnen Fällen ein, bei der Auswertung "etwas verwechselt" zu haben. Und auch, dass er sich möglicherweise von der Statistik etwas fehlleiten ließ, wie er sagte.

Bereits im Juni 2020 war der Mann wegen Betruges in 17 Fällen sowie wegen Bestechung im Gesundheitswesen in 97 Fällen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte Fachärzten Geld gezahlt, damit sie Gewebeproben in seinem Institut untersuchen ließen.

Landgericht Saarbrücken