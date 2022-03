Rund zehn Monate nach zwei Hausbränden in Nordhessen hat in Kassel der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Der Angeklagte habe über seinen Verteidiger angegeben, die Vorwürfe nicht zu bestreiten, sich jedoch an die Tat nicht erinnern zu können, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann versuchten Mord, schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zur Last.