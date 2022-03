Die Zahl anerkannter ärztlicher Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr in Hessen auf 128 gestiegen. Im Jahr zuvor waren es 93, wie die Landesärztekammer am Dienstag mitteilte. 804 Mal hatten Patienten oder Angehörige 2021 bei der Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer demnach Anträge wegen vermuteter Behandlungsfehler gestellt - nach 858 Anträgen im Vorjahr. 534 Fälle - in Praxen oder Krankenhäusern - wurden gutachterlich abschließend geprüft (Vorjahr 434).