Bülent Ceylan (46) und Michael Mittermeier (55) finden Comedy auch in Krisenzeiten wichtig. Ceylan sagte, er sei zunächst unentschlossen gewesen, wie Comedy angesichts des Kriegs in der Ukraine wirke. "Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht", meinte er in der aktuellen Podcast-Folge von "Bülents kronke Welt der Musik" im Hit Radio FFH. "Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen mal für zwei bis drei Stunden abzulenken." Ähnlich sah es Mittermeier: "Wenn jemand sagt: Du, mir ist überhaupt nicht nach Lachen, das ist ok." Er betonte aber auch: "Es gibt ganz, ganz viele - und die Erfahrung habe ich gemacht - die sagen: "Hey, es tut mir so gut"."