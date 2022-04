Die Blumeninsel Siebenbergen, eine der beliebtesten Attraktionen Nordhessens, ist trotz Wintereinbruchs in die neue Saison gestartet. Etwa 25.000 Pflanzen seien dort in den vergangenen Wochen gesetzt worden, sagte eine Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK). Seit Freitag ist die Insel in der historischen Karlsaue in Kassel wieder für Besucher geöffnet.