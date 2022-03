Kassel/Kronberg (dpa/lhe) - Die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus waren vergangene Woche vom Land beauftragt worden, jeweils eine Notunterkunft für bis zu 1000 Personen für die kurzfristige Unterbringung bis zum Samstag zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf meldete am Sonntag Vollzug. Die Hinterlandhalle in Dautphetal, die Großsporthalle am Marburger Georg-Gaßmann-Stadion, die Halle der Kaufmännischen Schulen in Marburg und die Sporthalle in Cölbe sollten den geflüchteten Menschen aus der Ukraine vorübergehend Obdach bieten, teilte der Landkreis mit.

Derweil sind am Samstag in der Stadt Kronberg im Taunus die ersten Flüchtlinge eingetroffen. Wie der Hochtaunuskreis am Sonntag mitteilte, haben rund 390 Menschen, überwiegend Mütter mit Kindern, eine Notunterkunft in der Sporthalle der Altkönigschule Kronberg bezogen.