Nach einem beinahe tödlichen Streit im mittelhessischen Wetzlar sitzt ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll einem 43 Jahre alten Kontrahenten bei einer Auseinandersetzung massive Kopfverletzungen zugefügt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Demnach waren die beiden Männer ersten Ermittlungen zufolge nach einem gemeinsamen Zechgelage in Streit geraten. Der 43-Jährige habe nach der Attacke in der Nacht zum vergangenen Dienstag notoperiert werden müssen und schwebe derzeit in Lebensgefahr.