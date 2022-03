Der Landessportbund Hessen wird sich an dem vom Deutschen Olympischen Sportbund angekündigten Hilfsfonds zur Unterstützung ukrainischer Sportler und Sportlerinnen beteiligen. Das Präsidium begrüße zudem alle humanitären Maßnahmen der deutschen Sportorganisationen wie etwa die Aufnahme ukrainischer Boxer in Deutschland, teilte der lsb h am Freitag mit.