Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Staufenberg (Landkreis Gießen) ist in der Nacht zu Sonntag ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 20-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 21-Jährigen. Die Frau und ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden den Angaben zufolge durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 26-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.