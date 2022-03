Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für diesen Donnerstag Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. In Hessen sind laut Gewerkschaft rund 50 Krankenhäuser betroffen. Gestreikt werden soll vor allem an den großen Häusern. Eine Notfallversorgung der Patienten sei sichergestellt. Die zentrale Kundgebung soll am Mittag in Frankfurt stattfinden.