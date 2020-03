Bevor es im Winter bitterkalt wird, fliegen Kraniche normalerweise in wärmere Gebiete - etwa nach Frankreich, Spanien, Portugal oder sogar in den Nordwesten Afrikas. Doch inzwischen verlassen Tausende Vögel Deutschland gar nicht mehr, erklärt ein Experte. Der Grund: So richtig kalt war es hier in letzter Zeit nicht mehr.