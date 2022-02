Bei gezielten Kontrollen in der Stuttgarter Tuning-Szene hat die Polizei Dutzende Bußgelder verhängt. Man habe in der Nacht zu Sonntag im Bereich des City-Rings 60 Personen kontrolliert, 41 Ordnungswidrigkeiten geahndet und 14 Platzverweise erteilt, bilanzierte die Polizei am Sonntag. Neben mehreren Parkverstößen seien sieben Autofahrer wegen unnötigen Hin- und Herfahrens angezeigt worden. Drei Verkehrsteilnehmer hätten unnötigen Lärm verursacht, zwei weitere seien mit dem Handy am Steuer erwischt worden. Zwei Fahrzeuge wurden wegen technischer Mängel beschlagnahmt. Ein 21-Jähriger habe die Beamten aus seinem Wagen heraus beleidigt - er sei angezeigt worden.