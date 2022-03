Der neue Landtag des Saarlandes soll in knapp vier Wochen erstmals zusammenkommen. Als Termin für die konstituierende Sitzung sei bisher der 25. April vorgesehen, teilte die Sprecherin des Landtags am Dienstag in Saarbrücken mit. Bei der ersten Zusammenkunft steht unter anderem die Wahl des Landtagspräsidenten an.