Bei einem Unfall mit einem Notarztwagen in Frankfurt-Sachsenhausen ist am Montag ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn unterwegs zu einem Einsatz gewesen, als es im Bereich einer Kreuzung mit einem anderen Auto kollidierte. Der Insasse des Autos, dessen Wagen zur Seite kippte, musste demnach aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Notarztwagens sei unverletzt geblieben und habe Erste Hilfe geleistet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.