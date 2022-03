Bischof Gebhard Fürst schaut in die Kamera.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der 102. Katholikentag mit seinem Leitwort "leben teilen" werde vom 25. bis zum 29. Mai die "Zeichen der Zeit" aufnehmen, sagte Marc Frings, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Er versprach einen "Ertüchtigungsmoment" und einen Aufruf der Kirche an die Gesellschaft. "Wir sind hier, wir sind viele und wir treten in den Austausch", sagte Frings bei der Vorstellung des Programms mit rund 1500 geplanten Veranstaltungen. Die weitaus meisten Treffen und Aktionen sollen demnach in der Innenstadt stattfinden. Ausgelegt sei das Programm für rund 30 000 Besucher.

Zuletzt fand das Laientreffen der Katholiken im Jahr 2012 in Baden-Württemberg statt - in Mannheim. Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt war im Mai des vergangenen Jahres vor allem digital gefeiert worden. Auch der Austragungsort des 103. Deutschen Katholikentags steht fest: Das Bistum Erfurt lädt für 2024 ein.