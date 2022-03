Wegen versuchten Totschlags an zwei Polizeibeamten hat in Hanau ein Prozess gegen einen 25-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor dem Landgericht vor, im Mai 2021 in der Hanauer Innenstadt auf zwei Zivilfahnder zugerast zu sein. Die Beamten, die ihn festnehmen wollten, hätten sich nur durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen können. Er habe den Tod der beiden Polizisten dabei billigend in Kauf genommen, hieß es in der Anklage, die am Montag zum Prozessauftakt verlesen wurde.