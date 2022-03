Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hofft, dass angesichts der Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft die Arbeit der Wohlfahrtsorganisation nicht leidet. "Für den Bundesverband ist es von größter Bedeutung, dass die Awo und ihre Mitglieder, Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden nicht weiter wegen Vorkommnissen und Vorwürfen in Mitleidenschaft gezogen werden, die sie nicht verantworten, und wodurch die bedeutenden Leistungen unseres Verbandes für die hilfebedürftigen Menschen in den Hintergrund geraten", sagten die Vorstandsmitglieder Brigitte Döcker und Selvi Naidu am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.