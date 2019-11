Anreise mit Air Malta (www.airmalta.com) von deutschen Großstädten ab ca. 150 Euro. Auf Malta geht es mit der Fähre von Sliema oder Cirkewwa nach Gozo. www.gozochannel.com

Übernachten: Beliebt sind alte Landhäuser, von denen es 25 auf der Insel gibt und in denen man sich selbst versorgt. www.gozofarmhouses.com; Das „Cornucopia“ in Xaghra ist ein schön gelegenes 4-Sterne Hotel, rustikal eingerichtet und in ruhiger Lage, www.cornucopia.com

Essen & Trinken: In Mekrem’s Bakery schmecken die landestypischen Blätterteigtaschen (Pastizzi) hervorragend, ebenso die Holzofenpizza. Auf dem Gut Ta’Mena erfahren Gäste viel über die natürliche Herstellung von Olivenöl, Wein, Obst und Gemüse und kosten die Produkte im Hofladen. Der Inhaber organisiert auch Weinführungen. www.tamena-gozo.com

Veranstalter: Wikinger bietet eine Natur- und Kulturreise „Geheimtipp Gozo“ für 8 Tage ab 1175 € an. www.wikinger-reisen.de

Allgemeine Auskünfte unter www.visitgozo.com