INFORMATIONEN

Anreise: Borkum ist nicht autofrei. Man kann deshalb mit der Autofähre anreisen (AG "EMS" Emden, Tel.0 18 05/18 01 82, E-Mail: info@ag-ems.de, www.ag-ems.de). Praktischer und umweltfreundlicher ist es, sein Fahrzeug gebührenpflichtig in den Häfen Emden oder Eemshaven zu parken. Bequem ist auch die Anreise nach Emden per Bahn. Einige Züge fahren direkt bis zum Anleger im Außenhafen. Wer ganz schnell auf die Insel möchte, nimmt den Ostfriesischen Flugdienst (OFD), Emden, in Anspruch; Flugdauer 15 min., einfacher Flug ab Emden 87 €/Person, Tel. 0 49 21/ 8 99 20, www.fliegofd.de.

Die Borkumer Kleinbahn bietet neben Bahnfahrten Schiffsausflüge, Wattwanderungen und Fahrradverleih an (Tel. 0 49 22/ 30 90, E-Mail: info@borkumer-kleinbahn. de, www.borkumer-kleinbahn.de). Fahrtdauer Fähranleger - Bahnhof Borkum 17 Minuten, Streckenlänge 7,5 km. Regelmäßig werden Ausflugsfahrten mit Nostalgiewaggons und dem Wismarer Schienenbus T1 "Schweineschnäuzchen" angeboten. Ein Erlebnis für jeden Eisenbahnfan ist die eintägige Ausbildung zum Ehren-Dampflokführer (165 Euro pro Person).

Unterkunft: "Inselhotel" in der Nähe des "Neuen Leuchtturms", Georg-Schütte-Platz 4, 26757 Borkum, Tel. 0 49 22/92 00, www.inselhotel.de; EZ ab 83 Euro, DZ ab 170 Euro inkl. Frühstück. Im Restaurant "Klabautermann" gibt es maritime und saisonale Spezialitäten. "Strandhotel" direkt an der Borkumer Strandpromenade, Bismarckstraße 40, Tel. 04922.9220, www.strand-hotel.com; EZ ab 75 Euro, DZ ab 150 Euro inkl. Frühstück. Im Restaurant "Poseidon" gibt es täglich frischen Fisch.

Ausflugstipps: Nordsee-Aquarium: www.nordsee-aquarium.de; Feuerschiff "Borkumriff": www.feuerschiff-borkumriff.de; Inselmuseum Dykhus: http://www.heimatverein-borkum.de/heimatmuseum/; Wattwandern: www.borkumer-kleinbahn.de/wattwandern/wattn-konzert

Allgemeine Infos: Tourist-Information Borkum, Tel. 0 49 22/93 30, www.borkum.de