Elektrorad mit dem Auto transportieren

Wer sein Elektrorad auf einem Auto-Fahrradträger transportieren möchte, sollte die Antriebseinheit bei Regen und auf nassen Straßen mit einer Schutzhülle abdecken. Am besten nimmt man Akku und Display vorher ab und verstaut beides im Auto, rät die Prüforganisation Dekra. Der Akku kommt dabei am besten in eine nicht leitende, gepolsterte Hülle, die ihn vor Stößen, Quetschungen und Hitze schützt, die zu Kurzschluss, Überhitzung oder Brand führen könnten.