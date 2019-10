INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto über Saarbrücken, ca. 230 Kilometer. Mit der Bahn bzw. SNCF über Straßburg oder Saarbrücken zum Bahnhof Metz am Place du Général de Gaulle. Beim Bahn-Schalter nach der schnellsten und günstigsten Verbindung fragen.

Essen und Trinken: Es gibt 272 Restaurants in Metz, ein Sternerestaurant, das Maison Dufossé im Hotel Citadelle. Gut essen kann man aber auch in kleinen Restaurants wie dem L’Instant in der Rue Taison, einem Salon de Thé oder am Bahnhof im "Terroir de Lorraine".

Unterkunft: Man kann aus mehr als 30 Hotels verschiedener Kategorien wählen, wie das Grand Hotel Metz in der Nähe der Kathedrale oder das Best Hotel Metz oder die mittelalterliche "Domaine des Templiers".

Mobilität: Die Stadt lässt sich gut erlaufen, Fußgängerzonen im Zentrum. Außerdem bringt der raupenähnliche Mettis - ein Mix aus Bus und Bahn - die Fahrgäste schnell von A nach B.